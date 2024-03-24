Россияне дважды ударили по Красногоровку: есть пострадавшие

Российская армия 24 марта дважды атаковала Красногоровку Донецкой области. Трое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«24 марта 2024 года, около 09:30, оккупационные войска произвели артиллерийский обстрел жилой застройки Красногоровки. От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что оккупанты через час нанесли авиаудар по этому же кварталу. В результате чего получил ранение 70-летний мужчина.



Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за 23 марта обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо людей получили ранения, также известно о повреждениях.