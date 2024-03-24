Росіяни двічі вдарили по Красногорівці: є постраждалі

Російська армія 24 березня двічі атакувала Красногорівку Донецької області. Троє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«24 березня 2024 року, близько 09:30, окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл по житловій забудові Красногорівки. Від ворожої атаки дістали поранення дві жінки 57 та 64 років», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що окупанти за годину завдали авіаудару по цьому кварталу. Внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.



Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями та забитими місцями доставлено до медичного закладу.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за 23 березня обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо людей отримали поранення, також відомо про пошкодження.