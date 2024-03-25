Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Кабмин уточнил перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на проживание

25 марта 2024, 14:38

Кабмин уточнил перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на проживание

Правительство уточнило перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут иметь право на получение компенсации на жительство еще в течение шести месяцев.

Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля. При этом даже подающие заявления в апреле получат деньги с учетом марта.

Если переселенец подпадает под указанные критерии и подаст заявление уже в мае, то помощь будет назначена с месяца обращения, то есть также с мая.

Во избежание разночтений постановление предусматривает, что, помимо прочих, имеют право на продление помощи следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Кроме того, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье меньше 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные шесть месяцев также получили лица старше 55 лет.

Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля 2024 года При этом даже подающие заявления в апреле получат средства с учетом марта.

Также в течение двух месяцев после назначения помощи, ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, должны способствовать своей занятости, то есть стать на учет в Центр занятости (или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и приступить к соответствующей деятельности) помощь на получение экономической самостоятельности (микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса) или получить ваучер на обучение и т.д.).

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Выплаты Переселенцы Минсоцполитики ВПЛ Кабинет министров Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
11:59
В оккупированном поселке Донецкой области при сбросе боеприпаса погибла девушка
23:40
Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб
20:47
«Выборы Путина»: как «рисовали» голоса на оккупированных территориях ►
18:13
В «ЛНР» рассказали подробности взрыва в Луганске: пострадали 5 «полицейских»
17:44
Оккупанты демонтируют развалины Мариупольского драмтеатра и обещают открыть его в следующем году
13:58
В Минобороны России заявили о захвате села Тоненькое Донецкой области
11:59
В Луганске военный грузовик разрушил детскую площадку
все новости
16:15
Ракетная атака на Киев: чудом удалось избежать большого количества жертв
15:42
Россиянам в мессенджеры приходят предложения поучаствовать в терактах
15:25
Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
14:59
В Харькове досрочно завершат отопительный сезон
14:50
Минздрав Украины запускает «Голос пациентов», где каждый сможет поделиться проблемами системы здравоохранения
14:38
Кабмин уточнил перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на проживание
14:19
Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot
13:50
В Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину
13:30
Коллаборант Сальдо заявил, что железную дорогу в Крым через оккупированные территории Украины запустят в текущем году
12:45
Для восстановления ДнепроГЭС нужны годы — Укргидроэнерго
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
11:44
В результате ракетного удара по Киеву есть пострадавшие
11:31
В Киеве ПВО уничтожила две из двух баллистических ракет — командующий Воздушных сил
11:01
В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
10:59
Директор Дружковского машзавода стала одной из лидеров проекта «УП-100: Сила женщин»
10:59
В Донецкой ОВА рассказали об обстрелах за сутки: десятки поврежденных жилых домов
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:47
Силы ПВО сбили почти все российские дроны
09:40
В Николаевской области БпЛА попал по энергетическому объекту
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
все новости
ВИДЕО
Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
25 марта, 15:25
Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot
25 марта, 14:19
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Telegram В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
25 марта, 11:01
Пожар на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети Беспилотники ударили по крупной электростанции в Ростовской области, возник пожар
25 марта, 07:15
Ракетный удар в Севастополе. Кадр из видео В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
23 марта, 22:45
Пожар в Иловайске в результате обстрела. Фото: соцсети По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
23 марта, 21:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама