Кабмін уточнив перелік ВПО, яким збережуть виплати на проживання

Уряд уточнив перелік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які матимуть право на отримання компенсації на проживання ще протягом шести місяців.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня. При цьому навіть заяви, що подають, у квітні отримають гроші з урахуванням березня.

Якщо переселенець підпадає під зазначені критерії та подасть заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також із травня.

Щоб уникнути різночитань, постанова передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги такі категорії людей:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність (та сім'ї, в яких проживають такі особи);

діти, влаштовані у патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

Крім того, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у сім'ї менший за 9444 грн:

особи, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду, до 6 років;

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти;

особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім'ї пенсіонерів

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові шість місяців також отримали особи віком від 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть подають заяви у квітні отримають кошти з урахуванням березня.

Також протягом двох місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають дітей або осіб з інвалідністю, повинні сприяти своїй зайнятості, тобто стати на облік до Центру зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочати відповідну діяльність ) допомогу отримання економічної самостійності (мікрогрант створення чи розвиток власного бізнесу) чи отримати ваучер навчання і т.д.).