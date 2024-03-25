«ЛНР» готується відбирати порожнє житло

Леонід Пасічник. Фото: РІА Новини

На окупованій Росією території Луганської області опрацьовується питання «націоналізації» житла, що пустує. Про це повідомив голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник в інтерв’ю пропагандистській програмі «Вісті Луганськ».



«Ми зараз працюємо над цією проблемою. Такого житла величезна кількість біля республіки. Ми вже зібрали дані щодо практично 22 тисяч квартир і будинків, які на території республіки не затребувані. Де не живуть люди», - сказав він.



За словами Пасічника, «дуже багато квартир, за які не оплачуються комунальні послуги, починаючи з 2014 року».

«Я, звичайно, вважаю, що за такими квартирами потрібно приймати рішення, потрібно проводити націоналізацію, звертати їх у дохід держави, роздавати нужденним», — заявив він, додав, що «питання досить складне».



«Оскільки, згідно з нормами права, господар є господар. І що далі із цим усім робити? Загалом питання зараз опрацьовується на рівні робочої групи», — підкреслив голова угруповання «ЛНР».



Він вважає, що якщо квартира перебуває без нагляду протягом п'яти років, то вона становить «небезпеку для всіх інших».



«Там можуть і труби прорвати, і потекти що-небудь може, і може статися все, що завгодно. Тому тут навіть з погляду господарських якихось питань ми зобов'язані, просто зобов'язані зараз приймати рішення. Знову ж таки, ми продовжуємо подавати в цю квартиру тепло, ми продовжуємо подавати до неї газ, ми продовжуємо подавати електрику, а оплати ніякої немає», — заявив Пасічник.



Він додав, що однозначного рішення з цього питання немає, але висловив думку, що «ми у будь-якому разі ухвалимо рішення щодо націоналізації».



«Але це буде через суд, чи буде розроблено якийсь окремий механізм, якась окрема дорожня карта з націоналізації. Поки що відповісти не готовий», — резюмував Пасічник.



У травні 2023 року Леонід Пасічник своїм «указом» встановив правила переходу «безгосподарної» нерухомості в муніципальну власність. Аналогічний порядок було ухвалено і на окупованій частині Донецької області.



Минулого тижня у «ДНР» набув чинності «закон» про вилучення «безгосподарної» нерухомості.