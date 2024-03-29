Росія завдала потужного комбінованого удару ракетами та БпЛА: сили оборони збили 84 цілі з 99

У ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектора України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Про це розповів Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Усього – 99 засобів повітряного нападу:
За словами командувача ЗС ЗСУ, до відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
«Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат!», - додав генерал-лейтенант Микола Олещук.
Раніше стало відомо, що цієї ночі ППО збило над Дніпропетровською областю 10 безпілотників - у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів.