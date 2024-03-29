Росія завдала потужного комбінованого удару ракетами та БпЛА: сили оборони збили 84 цілі з 99

РФ атакувала Україну ракетами та БпЛА

У ніч на 29 березня 2024 року Росія завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектора України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Про це розповів Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область);



3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» (з трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область);



2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);



9 керованих авіаційних ракет Х-59 (з дев'яти літаків Су-34 – Білгородська область);



4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область);



21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс).

За словами командувача ЗС ЗСУ, до відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.





В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;



17 крилатих ракет Х-101/Х-555;



5 керованих авіаційних ракет Х-59;



4 крилаті ракети «Іскандер-К».

«Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат!», - додав генерал-лейтенант Микола Олещук.



Раніше стало відомо, що цієї ночі ППО збило над Дніпропетровською областю 10 безпілотників - у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів.