Жителька Сумської області допомагала ФСБ наносити авіаудари по регіону

Мешканка Сумщини допомагала ФСБ з авіаударами

СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські авіабомби на Сумську область. Про це йдеться у звіті пресцентру Служби безпеки.



Внаслідок комплексних заходів затримано агентку ФСБ, яка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Основними цілями РФ були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України.



Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їх координати на карті та направити відповідний звіт окупантам.



«Передусім, вона намагалася виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони. Для цього колаборантка оминала прикордонну місцевість та приховано фіксувала потрібні об'єкти на камеру власного телефону», — повідомили у СБУ.



За даними слідства, колаборанткою виявилася місцева мешканка Великої Писарівки. Їй загрожує довічне за держзраду.



Нагадаємо, кількість обстрілів Сумської області значно збільшилася, якщо порівнювати з попереднім тижнем, зокрема, збільшилася кількість застосування тактичної авіації та систем залпового вогню (РСЗВ).