Оккупанты превращают захваченные территории в помойку из-за нехватки коммунальщиков

Оккупанты имеют проблемы с вывозом мусора из-за нехватки коммунальщиков на захваченных территориях. Также захватчики продолжают завозить на оккупированные земли мусор из России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ВОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечены случаи вывоза на мусорные полигоны оккупированных территорий отходов из Ростовской области.