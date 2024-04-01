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Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників

01 квітня 2024, 18:45

Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників

Окупанти мають проблеми із вивезенням сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також загарбники продовжують завозити на окуповані землі сміття із Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Причиною є те, що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже громадяни, які залишилися на СОТ, не співпрацюють з окупантами. Відтак у захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія», — йдеться у повідомленні.

Крім того, відомі випадки вивезення на сміттєві полігони окупованих територій відходів із Ростовської області.

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