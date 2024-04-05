Внаслідок обстрілів у Горлівці постраждали семеро людей

У тимчасово окупованій Горлівці внаслідок ранкових обстрілів постраждали семеро людей, – заявив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.
Місцеві жителі в чатах писали, що місто «трясе» від самого ранку. Чути як вхідні звуки залпів, так і вихідні.
За даними місцевого пропагандистського агентства новин, у зоні обстрілів переважно Микитівський та Центрально-Міський райони. Повідомляється про пошкодження будинків та двох автобусів.
Нагадаємо, двоє мирних жителів окупованої території Донецької області загинули, один дістав поранення в результаті обстрілів 22 березня.