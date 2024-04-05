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Стало известно, кто в 2024 году чаще становится предпринимателем

05 апреля 2024, 12:45

Стало известно, кто в 2024 году чаще становится предпринимателем

Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин. Об этом в своем Telegram написал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Кстати, у нас есть программа "Відважна 2.0" — для украинок, которые начинают собственное дело или имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития», — отметил Федоров. 

За I квартал 2024 года через «Дію» открыли рекордное количество ФЛПов. За первые три месяца этого года через приложение открыли 57 665 новых бизнесов.

«Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, имеем следующую картину: 2024 год - 57 665, 2023 год - 40 713, 2022 год - 28 849», — добавил Министр цифровой трансформации Украины. 

Напомним, в Украине заработал максимально упрощенный вариант подачи заявления на оформление жилищных субсидий на портале «Дія».

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