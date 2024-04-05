Стало відомо, хто у 2024 році найчастіше стає підприємцем

Підприємцями у 2024 найчастіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. Про це на своїй сторінці у Telegram написав Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



«До речі, у нас є програма "Відважна 2.0" - для українок, які починають власну справу або мають мале підприємство і хочуть знайти шляхи для його розвитку», - зазначив Федоров.



У першому кварталі 2024 року через портал «Дія» відкрили рекордну кількість ФОПів. На перші три місяці цього року припадає 57 665 нових бізнесів.



«Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину: 2024 рік – 57 665, 2023 рік – 40 713, 2022 рік – 28 849», – додав Міністр цифрової трансформації України.



Нагадаємо, в Україні запрацював максимально спрощений варіант подання заяви на оформлення житлових субсидій на порталі «Дія».