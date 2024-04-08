«Суд ДНР» отправил командира артвзвода ВСУ в тюрьму на 22 года

Владислав Веселовский. Фото: «прокуратура ДНР»

Командир реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислав Веселовский «приговорен» так называемым «Верховным судом ДНР» к 22 годам строгого режима. Об этом сообщили в «прокуратуре» группировки «ДНР».



Оккупанты утверждают, что в период с 20 марта по 2 апреля 2022 года в Мариуполе Веселовский совместно с другими военнослужащими вроде бы расстреляли автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в котором находились четверо мужчин.



При этом утверждается, что гражданскому авто удалось выехать из зоны обстрела.



Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными защитниками Мариуполя незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.



