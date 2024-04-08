«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки

Владислав Веселовський. Фото: «прокуратура ДНР»

Командир реактивно-артилерійського взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Владислав Веселовський «засуджений» так званим «верховним судом ДНР» до 22 років суворого режиму. Про це повідомили у «прокуратурі» угрупування «ДНР».



Окупанти стверджують, що в період з 20 березня по 2 квітня 2022 року у Маріуполі Веселовський спільно з іншими військовослужбовцями начебто розстріляли автомобіль з білими стрічками на дзеркалах, в якому перебували четверо чоловіків.



При цьому зазначається, що цивільному авто вдалося виїхати із зони обстрілу.



Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими захисниками Маріуполя незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.