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«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки

08 квітня 2024, 22:07

«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки

Владислав Веселовський. Фото: «прокуратура ДНР» Владислав Веселовський. Фото: «прокуратура ДНР»

Командир реактивно-артилерійського взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Владислав Веселовський «засуджений» так званим «верховним судом ДНР» до 22 років суворого режиму. Про це повідомили у «прокуратурі» угрупування «ДНР».

Окупанти стверджують, що в період з 20 березня по 2 квітня 2022 року у Маріуполі Веселовський спільно з іншими військовослужбовцями начебто розстріляли автомобіль з білими стрічками на дзеркалах, в якому перебували четверо чоловіків.

При цьому зазначається, що цивільному авто вдалося виїхати із зони обстрілу.

Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими захисниками Маріуполя незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.

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