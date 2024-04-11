«Хочу в Советский Союз»: «ДНР» сняла на видео, как выдает российские паспорта жителям Авдеевки

В группировке «ДНР» показали, как паспортизуют жителей захваченной Авдеевки. Местные медиа снимают пропагандистские ролики с комментариями немногочисленных жителей разбитого города. На видео люди часто плачут и говорят, что ждали прихода российских оккупационных войск.



Пункт выдачи российских паспортов боевики «ДНР» совместно с российскими оккупантами обустроили в полуразбитом помещении. В здании нет окон, но висят портреты Путина и главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, флаги страны-агрессора и «ДНР». Там же стоит техника по сбору отпечатков пальцев, фотоаппарат.



В «ДНР» заявили, что такие пункты работают без перерывов и выходных — там торопятся выдать как можно больше российских паспортов.



В комментарии к видео «МВД ДНР» несколько человек заявили, что ждали российскую армию в Авдеевке, потому что считают себя русскими и хотят обратно, в Советский Союз.