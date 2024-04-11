«Хочу до Радянського Союзу»: «ДНР» поширила відео, як видає російські паспорти жителям Авдіївки

В угрупованні «ДНР» показали, як паспортизують жителів захопленої Авдіївки. Тамтешні медіа знімають пропагандистські ролики із коментарями нечисленних жителів розбитого міста. На кадрах люди часто плачуть і кажуть, що чекали на прихід російських окупаційних військ.



Пункт видачі російських паспортів бойовики «ДНР» спільно з російськими окупантами облаштували в напіврозбитому приміщенні. У будівлі немає вікон, але висять портрети Путіна та очільників угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, прапори країни-агресора та «ДНР». Там само стоїть техніка зі збирання відбитків пальців, фотоапарат.



У «ДНР» заявили, що такі пункти працюють без перерв та вихідних — там поспішають видати якнайбільше російських паспортів.



У коментарі до відео «МВС ДНР» кілька людей заявили, що чекали на російську армію в Авдіївці, бо вважають себе росіянами і хочуть назад до Радянського Союзу.