В «ДНР» рассказали, что будут делать с жилым фондом захваченной Авдеевки — целых домов нет

В группировке «ДНР» признали, что в захваченном российской армией городе Авдеевка не осталось уцелевших домов. Весь жилой фонд Авдеевки поврежден. Многие дома разрушены полностью.



Так называемый «советник главы ДНР» Ян Гаги в комментарии российским СМИ заявил, что наиболее пострадавшие строения будут снесены. По его словам, специалисты будут решать, какие дома восстанавливаться, а какие — сносить.



Как сообщалось, до февраля в Авдеевке Донецкой области велись ожесточенные бои. Российская армия в попытке захватить город, наносила массированные удары по жилым кварталам. Такую тактику оккупант применяет, чтобы не оставлять Силам обороны Украины возможности обустраивать позиции и удерживать рубежи.



Украинские военнослужащие в феврале поточного года отошли от Авдеевки по нескольким причинам. В частности, линия обороны была нарушена, именно поэтому оккупанты продвигались вперед.

