Российская ФСБ на границе Эстонии и РФ избивала украинцев

Сотрудники ФСБ РФ систематически притесняли украинцев в пунктах пересечения границы между Эстонией и Россией, также известны случаи, когда украинцев там избивали. Об этом передает эстонское издание.



Помимо притеснений украинцев на территории России, усилились преследования граждан Украины на автомобильных пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на границе с Эстонией.



По словам украинцев, которые пересекали границу, их подвергали притеснениям, в частности, проверяли их сообщения, а также избивали.



«Сотрудники ФСБ заставляли их раздеваться, а затем фотографировали. ФСБ также производила видеозаписи полученных показаний, которые впоследствии могли быть использованы для компрометации лиц, пересекавших границу. Украинцев задерживали под предлогом вымышленных правонарушений и просили согласиться на проверку на детекторе лжи. Эти действия россиян приводили к задержкам в пересечении границы для других лиц», — говорится в сообщении.



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