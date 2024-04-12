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Российская ФСБ на границе Эстонии и РФ избивала украинцев

12 апреля 2024, 17:11

Российская ФСБ на границе Эстонии и РФ избивала украинцев

Сотрудники ФСБ РФ систематически притесняли украинцев в пунктах пересечения границы между Эстонией и Россией, также известны случаи, когда украинцев там избивали. Об этом передает эстонское издание.

Помимо притеснений украинцев на территории России, усилились преследования граждан Украины на автомобильных пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на границе с Эстонией.

По словам украинцев, которые пересекали границу, их подвергали притеснениям, в частности, проверяли их сообщения, а также избивали.

«Сотрудники ФСБ заставляли их раздеваться, а затем фотографировали. ФСБ также производила видеозаписи полученных показаний, которые впоследствии могли быть использованы для компрометации лиц, пересекавших границу. Украинцев задерживали под предлогом вымышленных правонарушений и просили согласиться на проверку на детекторе лжи. Эти действия россиян приводили к задержкам в пересечении границы для других лиц», — говорится в сообщении.

Ранее мы опубликовали на сайте материал, в котором можна узнать истории украинских беженцев

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