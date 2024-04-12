Російська ФСБ на кордоні Естонії та РФ била українців

Співробітники ФСБ РФ систематично утискали українців у пунктах перетину кордону між Естонією та Росією, також відомі випадки, коли українців там били. Про це повідомляє естонське видання.



Крім утисків українців на території Росії, посилилися переслідування громадян України на автомобільних пунктах пропуску «Кунічина Гора» та «Шумилкіно» на кордоні з Естонією.



За словами українців, які перетинали кордон, вони зазнавали утисків, зокрема, перевіряли їхні повідомлення, а також били.



«Працівники ФСБ змушували їх роздягатися, а потім фотографували. ФСБ також робила відеозаписи отриманих свідчень, які згодом могли бути використані для компрометації осіб, які перетинали кордон. Українців затримували під приводом вигаданих правопорушень та просили погодитися на перевірку на детекторі брехні. Ці дії росіян призводили до затримок у перетині кордону для інших осіб», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми опублікували на сайті матеріал, в якому можна дізнатися історію українських біженців.