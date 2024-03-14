Фортифікації на Донеччині: У Міноборони пояснили вартість будівництва

Фортифікаційні споруди. Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Надане урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів буде розглянуто найближчим часом. Про це йдеться у відповіді міністерства оборони України на запит «Новин Донбасу».



Нагадаємо, 13 лютого 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.



При цьому із загальної суми близько 3 мільярдів гривень направлено міністерству оборони та Держспецтранспорту.



Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області — 3,9 мільярда гривень, для Запорізької області — 1,3 мільярда гривень, для Донецької області — 1,2 мільярда гривень, для Херсонської області — понад 1,2 мільярда гривень.



«Новини Донбасу» поцікавилися у Міноборони, чи достатньо виділених 1,2 мільярда гривень для будівництва фортифікацій на Донеччині.



«Обсяг виділених коштів передбачав фінансування 70 % розрахункової потреби для будівництва фортифікаційних споруд. Розрахункова потреба визначалась відповідними обласними військовими адміністраціями виходячи із отриманих завдань від військового командування, в зоні відповідальності якого передбачалось будівництво споруд, кількості та характеристики фортифікаційних споруд і протяжності невибухових загороджень», — йдеться у відповіді відомства.

У Міноборони зазначили, що порівнювати регіони з погляду обсягу виділених коштів «необ'єктивно та недоцільно оскільки у всіх областях різна кількість опорних пунктів, різна протяжність невибухових загороджень, різні умови будівництва споруд та варіанти їх виконання».



«Дійсно, виділене на даний час фінансування не покриває загальної потреби, яка пеобхідна для повного виконання та завершення будівельних робіт. Разом з тим виділений обсяг коштів дозволяє забезпечити початок виконання будівельних робіт на всіх об'єктах, а також здійснити закупівлю основних матеріалів та бетонних конструкцій», — наголосили в міністерстві.



Там додали, що «у ході виконання завдань фортифікації, відпрацювання проектної

документації, уточнення показників щодо вартості та обсягів робіт, потреба в коштах корегується, визначається необхідний для завершення фінансовий ресурс, питання виділення якого планується розглянути найближчим часом».