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У Донецькій області витратили 1,6 млрд гривень на опорні пункти, рови та іншу оборону

13 квітня 2024, 15:06

У Донецькій області витратили 1,6 млрд гривень на опорні пункти, рови та іншу оборону

На облаштування оборони Донецької області спрямовано 1,6 млрд гривень. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 Він зазначив, що таку суму спрямували з бюджету області та громад.

 Вже облаштовано понад 500 військових опорних пунктів, будують невибухові загородження, копають протитанкові рови.

 Також Донецька ОДА та місцеві військові адміністрації постійно спрямовують кошти на закупівлю дронів, машин та інших необхідних коштів для війська.

13 лютого 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ще понад 16 мільярдів виділено обласним адміністраціям. Так, для Донецької області — 1,2 мільярда гривень.

Виділене Урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів разглянуть найближчим часом. Про це «Новинам Донбасу» повідомило Міністерство оборони України у першій половині березня.

Крім того, нещодавно на нашому сайті опублікована стаття — Чи захопить Росія Донецьку область? Думки військових експертів.

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