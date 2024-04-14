Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов

Украинские военнослужащие на Купянском направлении ликвидировали полевой склад российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Уничтожен полевой состав боекомплекта оккупантов на Купянском направлении», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что удар нанесли пограничники бригады Гвардии наступления «Месть». Украинские военные продолжают наносить по россиянам поражения сбросами с БпЛА.



Ранее мы писали, что бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали, как работают с американской САУ M109 Paladin, уничтожая гаубицу россиян.