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Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов

14 апреля 2024, 11:56

Пограничники уничтожили полевой склад российских оккупантов

Украинские военнослужащие на Купянском направлении ликвидировали полевой склад российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Уничтожен полевой состав боекомплекта оккупантов на Купянском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар нанесли пограничники бригады Гвардии наступления «Месть». Украинские военные продолжают наносить по россиянам поражения сбросами с БпЛА.

Ранее мы писали, что бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали, как работают с американской САУ M109 Paladin, уничтожая гаубицу россиян. 

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