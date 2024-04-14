Українські прикордонники знищили польовий склад російських окупантів

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямку ліквідували польовий склад російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Знищено польовий склад боєкомплекту окупантів на Куп'янському напрямку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що удару завдали прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста». Українські військові продовжують винищувати російських окупантів скидами з БПЛА.



Раніше ми писали, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували, як працюють з американською САУ M109 Paladin, знищуючи гаубицю росіян.