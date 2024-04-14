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Українські прикордонники знищили польовий склад російських окупантів

14 квітня 2024, 11:56

Українські прикордонники знищили польовий склад російських окупантів

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямку ліквідували польовий склад російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

«Знищено польовий склад боєкомплекту окупантів на Куп'янському напрямку», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що удару завдали прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста». Українські військові продовжують винищувати російських окупантів скидами з БПЛА.

Раніше ми писали, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували, як працюють з американською САУ M109 Paladin, знищуючи гаубицю росіян.

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