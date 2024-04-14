На окупованій Луганщині на українців без паспорта РФ чекає депортація — Лисогор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області з 1 липня на українців без паспорта РФ може чекати депортація. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Згідно з законодавством РФ, з 1 липня 2024 року людину без російського паспорта на території так званої ЛНР можуть визнати іноземним громадянином і на неї чекає депортація, якщо вона становитиме загрозу для окупантів», — написав він.



Своєю чергою, за словами Лисогора, росіяни знають, як депортувати тих, у кого паспорт Росії вже є. Відповідний законопроєкт на розгляді.



«У разі ухвалення населення на окупованій території позбавлятимуть громадянства РФ за порушення присяги. з урахуванням широкого трактування обов'язків, викладених у її тексті, залишити без громадянства можна буде за що завгодно», — заявив глава регіону.



Зазначається, що нововведення стосуватимуться лише тих, хто проживає на захоплених територіях.



Раніше Артем Лисогор розповів, що російські окупанти починають нову хвилю примусової мобілізації у тимчасово окупованому регіоні. Під прицілом парубки 1994-2006 років народження.