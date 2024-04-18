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Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии

18 апреля 2024, 23:17

Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии

Права человека

15 апреля 48-летнего мобилизованного Евгения Лескова, страдающего целым рядом заболеваний, вместе с другими военными закрыли в казарме в/ч 24776 в Уссурийске, отобрав документы и приставив военную полицию. Перед этим, 8 апреля, у него случился гипертонический криз. А 17 апреля насильно затолкали в автобус до аэропорта, перед этим заковав в наручники. Евгений сообщил супруге, что 19 апреля его и других отказников якобы отправят в Ростов, а после этого в Украину.

Общество

В оккупированном Мариуполе Донецкой области районный «суд» назначил четыре года лишения свободы за получения взятки бывшему директору муниципального предприятия «Мариупольтранс» Нехаеву К.А.

В Баварии (Германия) арестовали двух местных жителей Дитера С. и Александера Й. Их подозревают в планировании диверсионных операций по поручению российской секретной службы. Задержанные шпионили за базами США в интересах РФ и планировали атаки на маршруты передвижения военного транспорта. У Дитера есть помимо немецкого и гражданство РФ, он с 2014 по 2016 годы воевал на стороне так называемой «ДНР» против Украины. Кроме того, подозреваемый Александр также мог воевать на стороне «ДНР».

Появились новые данные в деле об исчезновении пророссийского пропагандиста из США Рассела Бентли по прозвищу «Техас» в Донецке. Его жена Людмила заявила, что Рассела похитили российские военные. Telegram-канал «Батальон Восток» написал, что по факту исчезновения Бентли возбуждено уголовное дело, ситуация взята на контроль администрацией президента РФ.

Боевые действия

В оккупированной Горловке под обстрел попали медучреждения в центре города. На публикуемых кадрах можно увидеть, что в результате удара повреждены станция переливания крови и городская больница № 2. По информации главы оккупационной администрации города Ивана Приходько, пострадали 10 человек.

Над линией фронта в Украине в небе патрулирует так много беспилотников, охотящихся по любым признакам движения, что украинские и российские войска почти не имеют возможности передвигаться по полю боя незамеченными и не быть взорванными, пишет в своем материале американское издание The Washington Post.

Вооруженные силы РФ ударили по Днепровскому району Днепропетровской области. Двое мужчин 30 и 35 лет получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Из-за российской атаки вспыхнуло несколько пожаров.

В Донецкой области под удар попали село Очеретино и Часовоярская громада: погиб мужчина, есть пострадавшая. В Селидово в ходе обстрела погибла женщина и повреждена гражданская инфраструктура.

В Чернигове завершены поисково-спасательные работы, всего в результате ракетной атаки РФ погибли 18 человек, еще 77 человек пострадали, среди них 4 ребенка.

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