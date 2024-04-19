Операторы БПЛА показали, как уничтожают войска РФ на Запорожском и Донецком направлениях

Украинские военнослужащие показали, как уничтожают российских оккупантов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



Операторы БПЛА 3-го полка ССО продолжают эффективно выполнять боевые задания на Донецком и Запорожском направлениях. Пилоты осуществляют аэроразведку, обнаруживают российские цели и уничтожают их с помощью ударных дронов.



«Все цели, попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности – вражеская техника, вооружение, личный состав противника – непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда», – отметили операторы дронов.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на Купянском направлении ликвидировали полевой склад российских оккупантов с 82-мм минами.



