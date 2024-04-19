Оператори БПЛА показали, як знищують війська РФ на Запорізькому та Донецькому напрямках

Українські військовослужбовці показали, як нищать російських окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



Оператори БПЛА 3-го полку ССО продовжують ефективно виконувати бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках. Пілоти здійснюють аеророзвідку, виявляють російські цілі та знищують їх за допомогою ударних дронів.



«Всі цілі, які потрапляють у поле зору в нашій зоні відповідальності — ворожа техніка, озброєння, особовий склад противника – неодмінно припиняють своє існування або виходять з ладу назавжди», — зазначили оператори дронів.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Куп'янському напрямі ліквідували польовий склад російських окупантів із 82-мм мінами.



