Німецька компанія Knauf, яка допомагала окупантам відновлювати Маріуполь, передасть російський бізнес місцевому менеджменту

Німецький виробник будматеріалів Knauf, якого раніше звинуватили у причетності до будівництва нового житла в окупованому Маріуполі, повідомив про плани передати російський бізнес місцевим менеджерам, пише Merkur з посиланням на пресреліз компанії.



У повідомленні йдеться про бажання компанії передати увесь бізнес у Росії, зокрема видобуток сировини, виробництво та збут, під місцеве управління, щоб на майбутнє зберегти робочі місця понад 4 тисяч своїх співробітників.



Угода має бути схвалена російською владою, зазначають в компанії Knauf.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що німецькі компанії беруть опосередковану участь у відновленні окупованого Маріуполя, зруйнованого внаслідок російського вторгнення.