Оккупанты из авиации атаковали Белогоровку и Невское — Лысогор

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские оккупанты атаковали населенные пункты региона из авиации. Об этом сообщил он на своей Telegram-странице.



«По селам региона нанесены два авиаудара — по Белогоровке и Невскому», — написал он.



Кроме того, по словам Лысогора, наземная активность россиян наблюдалась на территории Серебрянского леса, Надии и Новоегоровки на Сватовщине. Оккупанты из артиллерии обстреляли Стельмаховку и Грековку, а из минометов атаковали Макеевку, Куземивку и Стельмаховку.



Отмечается, что штурмовые действия противник сосредоточил на Лиманском направлении.



Ранее мы писали, что российские войска продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. Под огнем постоянно находятся Невское, Макеевка, Белогоровка и Серебрянский лес. За минувшие сутки больше всего досталось селу Невское.