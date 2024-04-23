Російські окупанти з авіації атакували Білогорівку та Невське — Лисогор

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські окупанти атакували населені пункти регіону з авіації. Про це він повідомив на своїй Telegram-сторінці.



«По селах регіону завдано два авіаудари – по Білогорівці та Невському», — написав він.



Крім того, за словами Лисогора, наземна активність росіян спостерігалася на території Серебрянського лісу, Надії та Новоєгорівки на Сватівщині. Окупанти з артилерії обстріляли Стельмахівку та Греківку, а з мінометів атакували Макіївку, Куземівку та Стельмахівку.



Зазначається, що штурмові дії супротивник зосередив на Лиманському напрямку.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Під вогнем постійно перебувають Невське, Макіївка, Білогорівка та Серебрянський ліс. Минулої доби найбільше перепало селу Невське.