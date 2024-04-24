За атакой дронов на нефтебазы в Смоленской области стоит СБУ

В ночь на четверг украинские беспилотники поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ. Об этом 24 апреля сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.
«Этой ночью Роснефть недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области РФ», — сообщил источник.
Утверждается, что эту «бавовну» устроили дроны СБУ.
«На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского горючего. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала», — добавил источник.
Уничтожение военной инфраструктуры и логистики, обеспечивающей горючим российскую армию в Украине, будет продолжаться.
«Эти объекты есть и будут нашими абсолютно законными целями», – подчеркнул собеседник.
Ранее в среду стало известно о пожаре на нефтебазе вблизи Смоленска. Позже местные власти заявили, что пожары произошли на двух объектах.