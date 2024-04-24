За атакой дронов на нефтебазы в Смоленской области стоит СБУ

В результате атак беспилотников на нефтебазах в Смоленской области начался пожар. Фото: ASTRA/Telegram

В ночь на четверг украинские беспилотники поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ. Об этом 24 апреля сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

«Этой ночью Роснефть недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области РФ», — сообщил источник.

Утверждается, что эту «бавовну» устроили дроны СБУ.

«На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского горючего. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала», — добавил источник.

Уничтожение военной инфраструктуры и логистики, обеспечивающей горючим российскую армию в Украине, будет продолжаться.

«Эти объекты есть и будут нашими абсолютно законными целями», – подчеркнул собеседник.

Ранее в среду стало известно о пожаре на нефтебазе вблизи Смоленска. Позже местные власти заявили, что пожары произошли на двух объектах.