За атакою дронів на нафтобази у Смоленській області стоїть СБУ

Внаслідок атак безпілотників на нафтобазах у Смоленській області почалася пожежа. Фото: ASTRA/Telegram

У ніч проти середи українські безпілотники вразили дві нафтобази в Смоленській області РФ. Про це 24 квітня повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

«Цієї ночі "Роснефть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачування паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Роздарово Смоленської області РФ», — повідомило джерело.

Стверджується, що цю «бавовну» влаштували дрони СБУ.

«На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу», — додало джерело.

Знищення військової інфраструктури та логістики, що забезпечує пальним російську армію в Україні, триватиме.

«Ці об'єкти є і будуть нашими цілком законними цілями», – наголосив співрозмовник.

Раніше в середу стало відомо про пожежу на нафтобазі поблизу Смоленська. Пізніше місцева влада заявила, що пожежі сталися на двох об'єктах.