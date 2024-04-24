В Красногоровке на данный момент находится 1260 человек, а в Часов Яре — 684. Об этом в эфире национального телемарафон заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

При этом, гуманитарная обстановка в городах Донецкой области очень сложная — с каждым днём все тяжелее завозить гуманитарную помощь и эвакуировать людей. Но, эвакуация проводится каждый день.

«Только за прошлые сутки мы эвакуировали 136 людей, 16 из которых — дети», — рассказал Филашкин.

Он подчеркнул, что города в области почти ежедневно подвергаются обстрелам и призывал жителей Донбасса эвакуироваться как можно скорее.