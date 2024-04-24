У Красногорівці досі залишаються 1260 людей

У Красногорівці наразі перебуває 1260 людей, а у Часовому Яру – 684. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Гуманітарна ситуація в містах Донецької області дуже складна: з кожним днем все важче завозити гуманітарну допомогу та евакуювати жителів. Але евакуація проводиться щодня.

«Тільки минулої доби ми евакуювали 136 людей, 16 з яких — діти», — розповів Філашкін.

Він підкреслив, що міста в області майже щодня зазнають обстрілів і закликав жителів Донбасу евакуюватися якнайшвидше.