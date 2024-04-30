Зеленський провів ряд нарад щодо зриву воєнних планів РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 квітня, провів велику кількість нарад за воєнною тематикою. Зокрема, обговорювався зрив російських планів. Про це Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на воєнну тематику — щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій — і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань», – розповів глава держави.

За словами Зеленського, була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, а також обговорення з міністром оборони Рустемом Умеровим постачання зброї від партнерів.

Президент уточнив, що прискорення постачання військової техніки частково вдалося владнати завдяки українському виробництву та всім, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти у питанні дронів.

Глава держави зазначив, що Україна дуже сподівається на оперативність постачання від США.

«Це поставки, які мають відчуватися у знищеній логістиці окупантів, в їхньому страху базуватися де завгодно на окупованій території, а також у нашій силі — у силі, яка має показати себе і на Покровському напрямку, і на Курахівському, Сіверському, Лиманському, Куп'янському та на півдні держави», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 30 квітня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.