Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку

Українські військовослужбовці ліквідували польовий склад боєкомплекту російських окупантів на Куп'янському напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На Куп'янському напрямку знищено польовий склад боєкомплекту та уражено позицію ворожих мінометників», — написав він.



За інформацією Лисогора, за допомогою FPV-дрону прикордонники «Помсти» з підрозділу розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден «Рубаки» спалили російський склад боєприпасів та пошкодили позицію російських мінометників.



Раніше ми писали, що військовослужбовці Сил Спеціальних Операцій знищили пускову установку комплексу «Бук» на Сумському напрямку.