Над Краматорском в субботу ВСУ сбили российский штурмовик

Жители Краматорска Донецкой области вечером 4 мая услышали взрывы. Очевидцы сообщили «Новостям Донбасса», что шум был от падающего самолета.



В Воздушных силах ВСУ пока не сообщали о сбитии авиации в небе на Донетчиной. Однако в своем вечернем обращении 4 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что был сбит российский штурмовик.



«Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 — в Донецкой области. Молодцы, ребята!», — сказал глава государства.