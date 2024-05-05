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Над Краматорським районом в суботу ЗСУ збили російський штурмовик (доповнено)

05 травня 2024, 16:40

Над Краматорським районом в суботу ЗСУ збили російський штурмовик (доповнено)

Мешканці Краматорська на Донеччині ввечері 4 травня почули вибухи. Очевидці повідомили «Новинам Донбасу», що чули і бачили збиття літака в Краматорському районі.

 У Повітряних силах ЗСУ поки не повідомляли про збиття авіації в небі на Донеччині. Однак у своєму вечірньому зверненні 4 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що було збито російського штурмовика.

 «Особливо зазначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 у Донецькій області. Молодці, хлопці!», — сказав глава держави. 

Доповнено.

Представник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що ЗСУ мають системи ППО малого та середнього радіуса дії, які успішно працюють на полі бою.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збила 349 літаків окупантів.

Євлаш наголосив, що українським захисникам необхідні переносні системи ПЗРК, які можуть боротися як із цілями, що летять низько, так і з безпілотниками.

 

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