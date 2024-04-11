Журналисты подсчитали потери российской военной авиации от «дружественного огня»

Журналисты российского оппозиционного издания The Insider подсчитали потери российской военной авиации от «дружественного огня» с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что инцидент с вертолетом Ми-24 10 апреля — это как минимум 13-й случай за время войны, когда сообщалось о потерях российской авиации от «дружественного огня» ПВО. При этом больше половины случаев произошли с начала 2024 года.



Всего из-за вероятных действий собственного ПВО были потеряны:

▪️ 4 многоцелевых истребителя Су-35

▪️ 3 истребителя-бомбардировщика Су-34

▪️ 2 самолета ДРЛОиУ А-50У

▪️ 1 многоцелевой истребитель Су-27

▪️ 1 десантно-транспортный вертолет Ми-8

▪️ 1 многоцелевой вертолет Ми-24

▪️ Воздушный командный пункт Ил-22М11 после поражения удалось посадить, но, судя по фотографиям повреждений, самолету требуется долгосрочный ремонт.