ЗСУ покращили тактичне положення на Лиманському напрямку – Лисогор

Українські військові зупинили штурм росіян та на окремих ділянках покращили тактичне положення на Лиманському напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Начальник Луганської ОВА зазначив, що на Куп'янському напрямку відбито атаки на ділянках Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка.

«На Лиманському напрямку наші військові зупинили штурм на ділянці Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення. На Сіверському напрямку окупанти не мали успіху, зокрема, на ділянках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Золотарівка – Верхньокам'янське. Втрат позицій не допущено», – сказав він.

За словами Лисогора, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Невське, Стельмахівка та Куземівка.

Нагадаємо, що армія РФ знову просунулась у прикордонні Харківщини та на Донеччині.