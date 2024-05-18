Росія обстріляла Донецьку область «Градами» та авіабомбами: наслідки

За добу російська армія обстріляла Донецьку область понад 2,3 тисячі разів.



Поліція повідомила про пошкодження в 11 населених пунктах області: містах Красногорівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селищі Гостре, селах Богатир, Брусівка, Новожеланне, Острівське, Стінки.



Пошкоджено 63 цивільні об'єкти.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

Красногорівку російські війська атакували з артилерії – загинули двоє мирних жителів і одна людина поранена.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

«Градами» Росія накрила Часів Яр. Загинув мирний житель, руйнувань зазнали 4 будинки.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

Три авіабомби КАБ-100 окупанти скинули на Богатир – поранили людину, пошкодили будинок культури, 4 будинки, СТО, автомобілі.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

По Селидовому окупант вдарив авіабомбою УМПБ-Д30СМ. Одного мирного жителя травмовано.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

Чотири авіабомби УМПБ Д-30СМ російські військові скинули на Лиман. Одна людина дістала поранення. Зруйновано 9 будинків, газопровід, ЛЕП, автомобіль.

Руйнування цивільної інфраструктури в Донецькій області через російські обстріли 17 травня. Фото: Донецька ОВА

У Новожеланному також поранена одна людина.