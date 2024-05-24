Оккупированный Донецк попал под обстрел: мужчина с ранениями находится в больнице

Так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что сегодня Донецк попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Кулемзин заявил, что обстрел произошел в Петровском районе города.



«В результате вражеского обстрела ранен водитель машины «Донаква» 1986 года рождения», — отметил он.



По его информации, у пострадавшего диагностировали осколочные ранения спины, живота и обеих стоп. Мужчина находится в медицинском учреждении.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения.