Главное за день: 3500 бомб против Украины. Ситуация с отключениями света

Общество



В воскресенье, 16 июня, отключения электроэнергии в Украине не планируются. Причина — снижение электропотребления в выходной день.



Боевые действия



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому журналисту, что российская армия в месяц использует до 3500 авиационных бомб против Украины.



Под обстрел российских оккупантов попало село Улаклы Великоновоселковской поселковой территориальной громады Волновахского района Донецкой области. Трое людей погибли, еще пятеро – получили ранения.



Росармия в очередной раз атаковала село Невское Луганской области. В результате удара погибла местная жительница. Женщина оставалась в Невском вместе со своей 84-летней матерью, которая нуждается в постоянном уходе. Местные власти решают вопрос об эвакуации пожилой женщины в безопасное место.



В результате обстрела Донецка в Петровском районе города во дворе дома по ул. Июльской погибли двое пожилых людей — мужчина и женщина.



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