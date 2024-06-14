Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу

Сегодня днём город Горняк в Донецкой области подвергся обстрелу. Фото: Донбасс Оперативный/Telegram

В Донецкой области российские военные сегодня днем обстреляли город Горняк. Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

Жители Горняка опубликовали фото и видео поднимающегося над городом густого столба дыма.

Также сообщается, что в результате обстрела есть разрушения.

Информации о пострадавших на этот час нет.

Напомним, что в ночь на 14 июня был обстрелян город Селидово Донецкой области. В результате российской атаки ранены шесть человек.