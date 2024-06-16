Главное за день: Итоги саммита мира. Где продвинулись украинские силы

Политика

В Швейцарии завершился первый саммит мира. Совместное коммюнике подписали 80 стран и 4 международные организации. Основные тезисы:

Украина и МАГАТЭ должны контролировать оккупированную Россией ЗАЭС. Продовольственная безопасность должна предусматривать безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Все военнопленные должны быть освобождены путем обмена всех на всех. Также Россия должна вернуть домой депортированных из Украины детей и незаконно задержанных гражданских лиц.

В ответ на ультиматум Путина президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ может начать переговоры по прекращению войны «хоть завтра», для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины.



Боевые действия



12-я бригада специального признания «Азов» совместно с 1-ой бригадой оперативного признания «Беревой» Национальной гвардии Украины 21 квартал провела наступательные действия в Серебрянском лесничестве. В результате совместных действий подразделения продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту.



Российские войска продвинулись возле Сокола и в Новоалександровке. Это Покровское направление, сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



За сутки россияне атаковали семь населенных пунктов Донецкой области. В частности, оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиационную бомбу, а в Константиновке с помощью беспилотника повреждены дом и хозпостройка.



Оккупанты обстреляли село Новая Полтавка Донецкой области. «Прилет» пришелся по территории частного сектора. Ранены семь человек, среди них есть дети.



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