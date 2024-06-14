Главное за день: Путин озвучил условия по миру. Обстрел Селидово

Политика



Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти с территории так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что речь об административных границах регионов. Также Путин требует от украинской стороны обязательство не вступать в НАТО, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, «демилитаризацию и денацификацию».



Общество



Графики отключений электроэнергии во всех регионах Украины станут жестче в субботу, 15 июня. Операторы системы распределения (ОСР, облэнерго) уже начали предупреждать своих потребителей, что в субботу графики почасовых отключений будут действовать с 8:00 до 23:00.



Сотрудник российского пропагандистского телеканала НТВ Алексей Ивлиев, который 13 июня получил ранение в оккупированной Горловке Донецкой области, лишился руки.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали село Новопокровское Покровского района Донецкой области. Также захватчики продвинулись вблизи села Роздоловка на Донетчине.



В Донецкой области российские военные днем обстреляли город Горняк. В результате обстрела есть разрушения. Информации о пострадавших нет.



Росармия сбросила авиабомбу на жилой квартал в Селидово, ранены шесть человек. Повреждены не менее 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.



Во время ночной атаки на Ростовскую область РФ беспилотник ударил по электроподстанции в Морозовске. Возник пожар, город обесточен. На спутниковых снимках разрушений видно, что во время атаки был поврежден ангар и место, где ранее стояли пять истребителей Су. Судьба самолетов неизвестна. Как пишет Telegram-канал «Око Гора», за обломками крыши просматривается 2 истребителя, «которые с вероятностью 99.9% были как минимум повреждены». Также один самолет поврежден возле ангара.



Подъезд многоэтажки в Шебекино Белгородской области России разрушен в ходе обстрела. По предварительной информации, пострадали как минимум 7 человек.



Кроме этого, в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В результате взрыва погибли, по меньшей мере, трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был «самопроизвольным».



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