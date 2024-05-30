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В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину

30 мая 2024, 16:53

В тяжелом состоянии теряла сознание: в Лимане полиция под разрывами авиабомб спасла раненую женщину

Спасение тяжелораненой женщины в Лимане. Фото: кадр из видео Спасение тяжелораненой женщины в Лимане. Фото: кадр из видео

29 мая оккупанты совершили массированную атаку на город Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

В течение 15 минут россияне ударили по городу ракетой «Гром-Е1» и четырьмя управляемых авиабомбами «УМПБ Д-30 СМ».

Среди раненых – трое мужчин 18, 40, 69 лет и пять женщин 19, 22, 29, 41 и 48 лет. Одну из раненых нашли во дворе, женщина была в тяжелом состоянии и теряла сознание. Полицейские экипажа «Белый Ангел» начали оказывать ей первую медицинскую помощь. В этот момент раздались мощные взрывы – обстрел продолжался, россияне сбрасывали бомбы. Всех раненых смогли доставить в больницу.

Напомним, что в городе Красногоровка Донецкой области полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли тяжелораненого мужчину, которому пробило легкое навылет.

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