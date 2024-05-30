У тяжкому стані непритомніла: у Лимані поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку

Порятунок тяжкопораненої жінки в Лимані. Фото: кадр із відео

29 травня окупанти здійснили масовану атаку на місто Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Протягом 15 хвилин росіяни вдарили по місту ракетою «Гром-Е1» та чотирма керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ.

Серед поранених – троє чоловіків 18, 40, 69 років та п'ять жінок 19, 22, 29, 41 та 48 років. Одну з поранених знайшли у дворі, жінка була у тяжкому стані та непритомніла. Поліцейські екіпажу «Білий янгол» почали надавати їй першу медичну допомогу. У цей момент пролунали потужні вибухи – обстріл продовжувався, росіяни скидали бомби. Усіх поранених змогли доставити до лікарні.

Нагадаємо, що у місті Красногорівка Донецької області поліцейські під жорстокими обстрілами РФ врятували тяжкопораненого чоловіка, якому пробило легеню навиліт.