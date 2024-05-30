Кабмін змінив умови розміщення переселенців

Кабінет Міністрів України дозволив облаштовувати готелі та гуртожитки під місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.



Згідно з повідомленням міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, уряд вніс низку змін до ухвали щодо деяких питань функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.



Зокрема, до 1 січня 2025 року продовжено термін для приведення приміщень у відповідність до мінімальних вимог.



У разі відсутності документів, що засвідчують особу, поселення переселенця тепер стане можливим на 60 днів, а не як раніше — на 30 днів.



Зараз під місця тимчасового проживання переселенців можна облаштовувати і нежитлові приміщення, наприклад, готелі та гуртожитки.