В окупованому Донецьку осколками снаряда поранило жінку

У тимчасово окупованому Донецьку жінка зазнала поранень внаслідок осколкового поранення. Інцидент стався сьогодні вранці у Петрівському районі міста. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



«Біля приватного будинку на вул. Лугівського уламком снаряда було поранено жінку 1967 року народження», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 31 травня на окупованій території Донецької області лунали вибухи, є інформація про прильоти. Зокрема, у селищах Старомихайлівка та Луганське є жертви, також одну людину з травмами доставлено до медичного закладу.